Tragedia nel rugby, il corpo del campione scomparso recuperato in un fiume: cosa è successo

L’ex nazionale inglese di rugby Tom Voyce è morto tragicamente a soli 43 anni, e la sua morte è stata confermata dopo giorni di ricerche nel fiume Aln, nel Northumberland, dove il suo corpo è stato ritrovato. Voyce, che ha tentato di attraversare il fiume con la sua auto durante l’infuriare della tempesta Darragh, è stato travolto dalla corrente.

Our thoughts and prayers are with the family and friends of Tom Voyce at this extremely challenging time pic.twitter.com/i67ybydKD6 — England Rugby (@EnglandRugby) December 10, 2024

La sua macchina è stata travolta dalla piena e, da quel momento, di lui non si sono più avute notizie. Sabato sera, Voyce ha cercato di attraversare il fiume Aln nei pressi di Abberwick Ford, ma la tempesta Darragh, che ha colpito il Regno Unito con venti forti e piogge torrenziali, ha fatto straripare il fiume, rendendo impossibile attraversare in sicurezza.

Nonostante i tentativi di localizzarlo, le speranze di trovarlo vivo erano ormai ridotte al minimo. Le ricerche sono continuate per quattro giorni, e hanno coinvolto polizia, volontari e personale specializzato, tra cui droni e cani addestrati.

La mattina di domenica, dopo che Voyce non era tornato a casa da una serata con amici, sono iniziate le operazioni di ricerca. La sua auto è stata recuperata, ma di lui nessuna traccia. Dopo giorni di perlustrazioni lungo il fiume, il corpo dell’ex rugbista è stato trovato vicino a Abberwick Mill, non lontano dal punto dove aveva tentato di attraversare il fiume.

Rugby, l’Inghilterra piange il suo campione

La polizia del Northumbria ha confermato il ritrovamento, sottolineando che non ci sono segni del coinvolgimento di altre persone, e che un rapporto sarà redatto dal medico legale. La famiglia di Voyce è stata immediatamente informata e sta ricevendo il supporto necessario. La sovrintendente capo Helena Barron ha espresso il suo cordoglio, ringraziando i soccorritori e i volontari per il loro impegno in condizioni difficili.

“I nostri pensieri sono con i cari di Tom in questo momento tragico”, ha dichiarato. Tom Voyce ha avuto una carriera prestigiosa nel rugby. In passato, ha collezionato nove presenze con la nazionale inglese. Ha giocato in club importanti come i London Wasps, con cui ha vinto tre Premiership, Bath e Gloucester.

La sua morte ha scosso l’intero mondo del rugby, che ora piange la perdita di un grande campione. Il rugby inglese oggi ricorda un uomo che ha dato tanto allo sport, ma che è stato strappato alla vita troppo presto.

