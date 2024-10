Home | Tragedia in Brasile, l’attaccante Ricardinho ucciso in una sparatoria

Brasile, il mondo del calcio carioca è in lutto dopo la tragica scomparsa di Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, meglio conosciuto come Ricardinho…ex jogador do Clube do Remo pic.twitter.com/LWgoPoNxYk — Portal do Barulho! (@MiguelArraes3) October 8, 2024 “>Ricardinho. L’attaccante ventiduenne del Remo è stato ucciso in una sparatoria avvenuta subito dopo aver giocato la sua ultima partita. Il giovane, che era tornato da poco in campo dopo un lungo infortunio, è stato assassinato nella notte mentre si trovava in compagnia di due amici a Marituba, una cittadina della regione metropolitana di Belém.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, Ricardinho si trovava seduto su un marciapiede insieme ad altre due persone. Improvvisamente, un’auto nera si è avvicinata e sconosciuti hanno esploso alcuni colpi di pistola nella loro direzione, colpendo il giovane calciatore e i suoi amici. La Polizia Civile ha avviato subito le indagini, coadiuvata dalla Divisione Omicidi, per cercare di chiarire i motivi e le circostanze di questa tragedia.

Le autorità locali hanno lanciato un appello alla cittadinanza, chiedendo informazioni che possano aiutare a far luce sui fatti. Ricardinho era considerato una delle giovani promesse del calcio brasiliano. Cresciuto nelle giovanili del Remo, squadra della terza serie brasiliana, si era trasferito cinque mesi fa per diventare un calciatore professionista. Dopo una lunga riabilitazione dovuta alla rottura del legamento crociato, era tornato in campo nelle ultime settimane. (continua dopo la foto)

Brasile, una comunità sotto choc: in corso le indagini

La notizia della morte di Ricardinho ha scosso profondamente la comunità di Marituba e il club del Remo. La società si è stretta attorno alla famiglia del giovane giocatore, esprimendo il proprio cordoglio per questa perdita devastante. Ricardinho era molto amato e rispettato all’interno del club, e il suo tragico destino ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di chi lo conosceva e sosteneva il suo percorso.

Le indagini della Polizia Civile proseguono, con la speranza di ottenere informazioni decisive che possano condurre all’arresto dei responsabili. La Divisione Omicidi sta lavorando intensamente per ricostruire ogni dettaglio di quella notte, cercando di capire se l’omicidio sia legato al mondo della criminalità o ad altro movente.

