Un altro pezzo della storia del calcio mondiale se ne va per sempre. Questa volta si tratta di uno degli eroi dell’Olanda del calcio totale di Johan Cruijff e Rinus Michels, scomparso oggi all’età di 73 anni. Il grande campione è deceduto mentre si trovava in Algeria per il progetto “WorldCoaches” promosso dalla Federcalcio olandese. (segue dopo la foto)

Parliamo di Johan Neeskens, pilastro dell’Ajax negli anni Settanta, giocatore che ha segnato un’epoca vincendo tre Coppe dei Campioni consecutive e contribuendo a rivoluzionare il calcio al fianco del più celebre Cruijff. Autodefinitosi un “mediano difensivo con il gol nel sangue”, Neeskens ha seguito il percorso tracciato da Cruijff e Michels, raggiungendoli a Barcellona nel 1974 dopo quattro stagioni di successi con l’Ajax.

Ha poi chiuso la sua carriera tra la MLS e la Svizzera. Il suo contributo alla Nazionale olandese è stato altrettanto significativo, soprattutto nel Mondiale del 1974, quando segnò cinque reti, incluso il rigore che aprì la finale poi persa contro la Germania Ovest. Si ripeté anche nel 1978 in Argentina, quando, in assenza di Cruijff, si assunse la responsabilità di guidare la squadra. (segue dopo la foto)

Dopo la carriera da giocatore, Neeskens si è distinto come allenatore, ricoprendo il ruolo di vice per Guus Hiddink nella Nazionale olandese e per Frank Rijkaard al Barcellona. Negli ultimi anni, era attivo per la Federazione olandese, ed è scomparso proprio durante una delle sue missioni per gli “orange”.