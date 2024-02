Tragedia nel mondo dello sport: morto il pilota italiano

Il mondo dello sport ed in particolare quello dei motori colpito da un gravissimo lutto. Il pilota italiano è morto in seguito ad un drammatico incidente. L’episodio è avvenuto al circuito di Valencia, in Spagna, dove era in corso una sessione di prova. L’intervento tempestivo dei soccorsi e il trasferimento al centro medico del circuito è stato inutile. Per il pilota non c’è stato nulla da fare. (Continua…)

Lutto nel mondo dello sport: morto il pilota

Lutto nel mondo dei motori: il pilota classe ’88 è morto in seguito ad un tragico incidente avvenuto sul rettilineo principale del tracciato di Valencia. La triste notizia è stata annunciata dagli organizzatori dell’evento: “Il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che il pilota ha perso la vita. È stato coinvolto in un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste. È stato immediatamente curato in pista ed è stato portato al centro medico del circuito, dove è morto“. (Continua…)

Andrea Bergamelli morto

Il pilota amatoriale Andrea Bergamelli è morto in seguito ad un incidente avvenuto al Circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il pilota stava partecipando ad una sessione di prova organizzata da Gully Racing quando è stato coinvolto in “un incidente multiplo a metà del rettilineo del circuito di Cheste”. Bergamelli è stato curato subito dopo in pista e trasferito al centro medico del circuito, dove è morto. Per lui, infatti, non c’è stato nulla da fare. La notizia della sua morte è stata annunciata dagli organizzatori dell’evento: “Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici e all’organizzazione Gully Racing”. (Continua…)

Il precedente

Nello stesso circuito, nel 2014 un pilota 35enne aveva perso la vita durante una sessione di prove organizzata da una compagnia privata in seguito ad un grave incidente in pista. Anche questa volta il circuito è stato fatale per il pilota italiano Andrea Bergamelli, che è morto in seguito ad un grave incidente. Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa grave perdita.