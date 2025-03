Home | Tragedia in Italia, 32enne travolto davanti a casa: una morte atroce

Nella mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, si è consumata un’altra tragedia sulle strade italiane. Un uomo di 32 anni è stato travolto da un’auto. Nonostante i tempestivi soccorsi del Suem 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Ai tratta dell’ennesimo incidente in un tratto di strada particolarmente pericoloso. Com’è potuto succedere? (Continua dopo le foto)

Incidente a Polegge, ciclista 32enne investito e ucciso sulla Marosticana

Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a Polegge, lungo la strada Marosticana, alle porte di Vicenza. L’incidente si è verificato poco prima delle 6 di mattina. Un uomo di 32 anni di origini nigeriane stava percorrendo la via in bicicletta quando è stato travolto da un’auto, fa sapere L’Eco Vicentino. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte del ciclista sul posto. Nella mattinata, la strada è stata chiusa por qualche ora al traffico, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della polizia locale. L’arteria di accesso da Nord al centro di Vicenza si rivela ogni giorno di più particolarmente pericolosa.

