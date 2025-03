Tragedia in Italia, incidente micidiale tra bus e moto: è morto così

Tragico incidente stradale verificatosi intorno alle 12 nel nostro paese. Un terribile scontro tra un bus turistico e una moto ha provocato la morte di un centauro. Il conducente della moto, infatti, è finito rovinosamente sull’asfalto dopo lo scontro con il bus e per lui non c’è stato nulla da fare. È deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. (Continua…)

Oggi, intorno alle 12, si è verificato un terribile incidente stradale, che ha provocato purtroppo la morte di un uomo. In seguito allo scontro tra un bus turistico e una moto, un centauro ha perso la vita. Inutili infatti i soccorsi, il motociclista è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Le generalità della vittima non sono state ancora rese note. Anche la dinamica è poco chiara e la polizia sta indagando per ricostruire quanto successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)