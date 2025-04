Tragedia in autostrada, furgone piomba sul cantiere: il bilancio è pesante – Una tragedia si è consumata questa mattina, giovedì 10 aprile 2025, all’alba, quando un grave incidente ha coinvolto alcuni operai in un cantiere sulla tangenziale di Bologna. Il bilancio dell’incidente è drammatico: un uomo ha perso la vita e altri tre sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un furgone in transito, all’altezza del chilometro 4.4, tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 4 Via del Triumvirato, in direzione dell’autostrada A14 Bologna-Taranto. (continua a leggere dopo le foto)

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, l’incidente si è verificato in un tratto di strada dove era in corso un cantiere per la rimozione della segnaletica, un’operazione che era stata debitamente segnalata. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembra che un furgone abbia investito uno degli operai che stava lavorando al cantiere. La vittima, un uomo che lavorava per la ditta esterna 3S Safety, ha perso la vita sul colpo. L’azienda per cui l’uomo lavorava era incaricata di rimuovere la segnaletica. (continua a leggere dopo le foto)

Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente. Due degli operai, un uomo di 27 anni e uno di 49, sono stati trasportati in ospedale con ferite di media gravità, mentre un terzo operaio, di 36 anni, ha riportato solo lievi contusioni. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, inviando sul posto due ambulanze e un’automedica per prestare soccorso alle persone ferite. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell’operaio coinvolto nell’impatto.

