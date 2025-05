Tragedia del 1° maggio, si tuffa nel lago e annega: muore giovanissimo

Il giovane si trovava al lago con altri 11 coetanei, tutti minorenni, accompagnati dagli educatori del centro. L’intenzione era quella di approfittare della bella giornata festiva per trascorrere qualche ora all’aria aperta, tra giochi e tuffi. Tutto sembrava normale fino al momento in cui il ragazzo si è immerso nell’acqua e non è più riemerso. (Continua dopo le foto)

I primi ad accorgersi della scomparsa sono stati i suoi amici, che hanno subito lanciato l’allarme tra grida e richieste di aiuto. Provvidenziale l’intervento di alcune persone presenti nelle vicinanze e, soprattutto, di un bagnino originario di Piombino, che per puro caso si trovava lì. È stato lui a individuare il corpo del giovane a qualche metro di profondità, riportandolo a riva e praticando il massaggio cardiaco per oltre mezz’ora, nel disperato tentativo di salvarlo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva