Tra Empoli e Cagliari finisce a reti bianche, un punto che serve solo alla squadra di Nicola

Empoli-Cagliari 0-0, partita bloccata al “Castellani” dove tra le due squadre in lotta per non retrocedere prevale la paura: un punto che serve solo alla squadra di Nicola. Al Castellani lo 0-0 rispecchia fedelmente quanto visto in campo: pochi tiri, tante precauzioni e la paura di perdere a condizionare il gioco. Alla fine il punto fa più comodo ai rossoblù, che mantengono un piccolo margine sulla zona retrocessione, mentre per i toscani resta il rammarico di non aver agganciato il Lecce in classifica.

Primo tempo bloccato: solo due tiri nello specchio

La partita si accende raramente nei primi 45 minuti. Entrambe le squadre giocano con il freno a mano tirato, consapevoli del peso specifico della posta in palio.

L’Empoli si fa vedere al 25’ con un calcio d’angolo velenoso di Henderson, su cui Caprile è costretto a un intervento d’istinto per evitare la beffa. La risposta del Cagliari arriva due minuti più tardi: Piccoli prova una conclusione dal limite, ma Vasquez blocca senza problemi.

Per il resto, solo duelli fisici, lanci lunghi e pochissime giocate degne di nota. Il punteggio all’intervallo è lo specchio perfetto della partita: 0-0.

Ripresa sottotono: Cacace ci prova, ma Caprile dice no

Il copione non cambia nella seconda frazione. Se possibile, i ritmi si abbassano ulteriormente e le occasioni da gol scarseggiano.

L’episodio più pericoloso arriva al 66’, quando Cacace anticipa il compagno Esposito e calcia forte dal limite: Caprile respinge coi piedi l’unico vero brivido del secondo tempo.

L’Empoli perde per infortunio Kouamé, e il Cagliari non riesce ad approfittarne. Cresce la tensione, aumentano gli errori e dagli spalti arrivano anche alcuni fischi per lo spettacolo decisamente sotto le attese.

Uno 0-0 che scontenta tutti, ma salva (per ora) entrambe

Alla fine il pareggio non cambia gli equilibri, ma rallenta la corsa di entrambe verso la salvezza. Il Cagliari muove la classifica e può considerare il punto come un risultato utile. L’Empoli, invece, manca l’aggancio al Lecce e spreca una buona chance interna. Il cammino verso la permanenza in Serie A resta complicato, per entrambe.

