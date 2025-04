Home | A Torino succede tutto in 5 (folli) minuti, ma i granata sbattono suil muro Hellas e finisce in pareggio

Torino-Hellas Verona 1-1, 5 minuti di follia all’Olimpico Grande Torino bastano per regalare un po’ di brio ad una partita bloccata: finisce in un giusto pareggio. La 31ª giornata di Serie A mette di fronte Torino e Verona, due squadre in buona condizione, ma che alla fine si spartiscono un punto per parte. I granata confermano la solidità di un girone di ritorno da zona Europa, mentre l’Hellas porta a casa un risultato utile che allunga leggermente le distanze sulla zona retrocessione. Il pareggio, però, lascia l’amaro in bocca a entrambe.

Elmas risponde a Sarr: #TorinoVerona termina in parità ⚖️ pic.twitter.com/7bxnDDbn8v — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) April 6, 2025

Avvio con poche emozioni: primo tempo a ritmi bassi

Il primo tempo allo Stadio Olimpico Grande Torino non regala grandi emozioni. Il Torino, privo di Lazaro (sostituito da Gineitis nel 4-3-2-1 di Vanoli), fatica a creare occasioni limpide. L’unico tiro degno di nota arriva dai piedi di Elmas, ma non impensierisce Montipò.

Il Verona, schierato da Zanetti con un 3-4-1-2 che ricalca quello visto contro il Parma, si fa vedere al 36′ con Bernede, il cui destro a giro sfiora il palo alla sinistra di Milinkovic-Savic.

Si va al riposo con uno 0-0 inevitabile, risultato di una frazione giocata a bassa intensità.

Cinque minuti di follia decidono tutto

La ripresa sembra seguire lo stesso copione, ma tra il 62’ e il 67’ succede di tutto.

Prima, rigore per il Torino per un fallo di mano di Sarr: sul dischetto va Adams, che però si fa ipnotizzare da Montipò. Pochi secondi dopo, proprio Sarr si riscatta: approfitta di una clamorosa incertezza di Milinkovic-Savic e firma lo 0-1 per il Verona.

Il Torino, però, non si abbatte. Passano appena tre minuti e arriva la risposta immediata con Elmas, che raccoglie una sponda di Vlasic e con un gran sinistro batte Montipò per l’1-1.

Finale più equilibrato: Ricci espulso, ma il Toro regge

Dopo la raffica di emozioni, i ritmi si abbassano. Il Torino resta in dieci per l’espulsione di Ricci, ma riesce comunque a mantenere il pari. Il Verona prova ad approfittarne, ma senza trovare il guizzo giusto per completare l’impresa.

Il risultato finale è un 1-1 che muove la classifica di entrambe, ma che lascia il rimpianto per una vittoria che, per lunghi tratti, sembrava alla portata.

Leggi anche: