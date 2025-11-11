Totti si traveste da… Nostradamus: “Vi dico quando arriverà lo scudetto della Roma”

Francesco Totti ha parlato del futuro della Roma nel corso del primo appuntamento di AperiTotti, format di Betsson Sport, in una chiacchierata con Pierluigi Pardo e Marco Materazzi. Tra aneddoti, curiosità e ricordi del passato, la bandiera giallorossa ha dato fiducia al progetto di Gian Piero Gasperini.

Francesco Totti e Marco Materazzi inaugurano "AperiTotti" su https://t.co/oBYsc8Rcph, un nuovo format condotto da Pierluigi Pardo. Storie e retroscena del calcio italiano raccontati dai protagonisti. Un appuntamento imperdibile per ogni appassionato! ⚽️ #AperiTotti #Calcio… pic.twitter.com/6nRPLz5KZr — MEGAMODO (@megamodo) November 11, 2025

“Gasperini è un buon allenatore, speriamo che possa continuare su questa strada. Il prossimo scudetto della Roma? Nell’anno del centenario…”, ha dichiarato Totti, convinto che sarà proprio l’ex tecnico dell’Atalanta l’uomo giusto per riuscirsi. La leggenda giallorossa ha evidenziato come il tecnico stia costruendo una squadra competitiva, capace di tenere il passo di Napoli e Inter in questo inizio di campionato. Ma per il titolo bisognerà ancora aspettare, secondo il Capitano.

Non sono mancati i ricordi sul periodo con José Mourinho: “Top, numero uno. Due anni a Roma, due finali: una vinta, una persa. Ha portato un trofeo europeo dopo 30 anni“, ha sottolineato il capitano giallorosso. Totti ha definito lo Special One un allenatore di riferimento per professionalità e capacità di motivare i giocatori, ricordando come il suo arrivo abbia cambiato la percezione del club in Europa.

Anche Marco Materazzi ha elogiato Mourinho: “Tra le persone più carismatiche e oneste che abbia conosciuto. Dopo il Triplete ci salutammo tra lacrime e abbracci. Con lui avremmo potuto rivincere lo scudetto facilmente. Poi scelse il Real Madrid e prese al volo il treno giusto”.

L’intervista ha alternato ricordi di vittorie mondiali e momenti significativi della carriera del Capitano a uno sguardo fiducioso sulla Roma di oggi, confermando Totti e Materazzi come testimoni e protagonisti di tante pagine del calcio italiano nel recente passato.

