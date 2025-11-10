Roma, che botta per Gasperini: un altro grave infortunio in attacco

La Roma guarda tutti dall’alto in classifica, forte di una solidità difensiva che resta il marchio di fabbrica del lavoro di Gasperini. Ma mentre dietro la squadra concede pochissimo, davanti la situazione è diventata critica: gli infortuni hanno ridotto al minimo le soluzioni offensive, con poche alternative per ruotare gli uomini.

L'infortunio di Dovbyk è pesantissimo, dato che il centravanti ucraino rischia di saltare tra le 6 e le 8 partite, tra cui Roma Napoli, Roma Como e, forse, Juve Roma.



Gasp ha due alternative: Ferguson, oggi ai box, Dybala, oggi ai box (rientro non prima di Cagliari).



Il nuovo stop è arrivato dopo la gara contro l’Udinese all’Olimpico, è complica ulteriormente i piani del tecnico. Gli esami hanno evidenziato per Artem Dovbyk una lesione al tendine del retto femorale sinistro, un infortunio serio che richiederà tra le quattro e le sei settimane per un completo recupero.

Una diagnosi più grave del previsto, dopo che inizialmente si temeva un semplice affaticamento al quadricipite. Dovbyk, che finora nel 2025 ha messo insieme 10 gol in 33 presenze complessive, rischia di chiudere anticipatamente l’annata.

Il rientro, nella migliore delle ipotesi, è previsto per il 29 dicembre, nella sfida interna contro il Genoa di De Rossi. Nel frattempo, Gasperini dovrà affrontare un mese e mezzo complicato senza il suo centravanti, con il reparto offensivo già ridotto all’osso dagli stop di Dybala, Bailey e Ferguson.

La Roma si troverà così a gestire una fase delicata del calendario, tra impegni di campionato e sfide europee che si alterneranno con frequenza. Ancora una volta Gasperini sarà chiamato a sopperire alle assenze con il suo acume tattico e la sua conoscenza dei giocatori. Nel finale con l’Udinese si è addirittura visto Baldanzi centravanti, ma al tecnico servono rinforzi là davanti.

