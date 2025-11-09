Home | Roma solida e determinata: vittoria per 2-0 sull’Udinese e primo posto in classifica

Roma conquista una vittoria importante nell’undicesima giornata di Serie A, superando l’Udinese con il punteggio di 2-0. Grazie a questo risultato, la formazione giallorossa si porta al comando della classifica, dimostrando grande attenzione tattica e solidità in tutte le fasi del match.

Triplice fischio all'Olimpico! Altri tre punti per noi ✌



FORZA ROMA 🟡🔴#ASRoma #RomaUdinese pic.twitter.com/HNie8DlPLN — AS Roma (@OfficialASRoma) November 9, 2025

Primo tempo: equilibrio iniziale, poi Roma avanti

I primi minuti della sfida vedono una Roma ben organizzata, attenta in fase difensiva e pronta a ripartire. L’Udinese si mostra ordinata ma fatica a trovare spazi nella metà campo avversaria. L’offensiva giallorossa cresce gradualmente, con pressing alto e buoni scambi a centrocampo. La rete del vantaggio arriva nel finale del primo tempo, frutto di un’azione corale sviluppata sulla fascia, che consente ai padroni di casa di andare all’intervallo in vantaggio.

Secondo tempo: gestione matura e raddoppio della Roma

La ripresa si apre con l’Udinese che tenta di aumentare la pressione, ma la Roma risponde mantenendo ordine e disciplina. Il secondo gol nasce da una manovra precisa e veloce, sfruttando l’ampiezza e la rapidità nei passaggi. Dopo il 2-0, i giallorossi controllano il ritmo, chiudono gli spazi e impediscono agli ospiti di creare reali pericoli fino al termine della gara.

Roma capolista grazie a solidità e concretezza

Il successo ottenuto contro l’Udinese permette alla Roma di salire in testa al campionato, risultato che conferma la crescita della squadra sotto la guida di Gasperini. La prestazione, caratterizzata da sicurezza difensiva e intelligenza tattica, rappresenta un segnale importante per il prosieguo della stagione, evidenziando la maturità raggiunta dal gruppo.

