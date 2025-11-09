Home | Fiorentina e Genoa lottano ma non si fanno male: succede di tutto a Marassi, un pari che fa respirare De Rossi e Vanoli

Genoa-Fiorentina 2-2, succede di tutto al Ferraris, dove Grifone e Viola si dividono la posta con un pari spettacolare e pieno di colpi di scena. Nella gara dell’undicesima giornata di Serie A, il nuovo Genoa di Paolo Vanoli debutta con un pareggio incoraggiante, mentre la squadra di Daniele De Rossi, costretto a osservare dalla tribuna, resta ancora senza vittorie e ultima in classifica con soli 5 punti.

Primo tempo: Ostigard e Gudmundsson subito protagonisti

L’avvio è vivace, con la Fiorentina che prova a prendere campo e a imporre ritmo, ma è il Genoa a colpire per primo. Al 15’, da una punizione magistrale di Martin, arriva il perfetto stacco di Ostigard, che di testa batte de Gea per l’1-0. Il vantaggio dura appena cinque minuti: su un corner viola, un fallo di mano di Colombo porta al rigore, che l’ex di turno Gudmundsson trasforma con freddezza per l’1-1.

Nel finale di tempo i rossoblù sfiorano il nuovo vantaggio con una buona iniziativa di Piccoli, ma la prima frazione si chiude in equilibrio, con entrambe le squadre aggressive ma imprecise negli ultimi metri.

Secondo tempo: errori, rimonte e gol a ritmo altissimo

La ripresa si apre con un nuovo episodio da moviola: al 50’ il Genoa ottiene un altro rigore per fallo di mano di Ranieri, ma Colombo si fa ipnotizzare da de Gea, che para e tiene a galla i viola. Passano pochi minuti e i liguri trovano comunque il raddoppio: al 57’ splendida azione corale avviata da Piccoli, rifinita da Gudmundsson e chiusa dallo stesso Piccoli con un diagonale mancino perfetto per il 2-1.

La Fiorentina, guidata in panchina da Giacomazzi in assenza di De Rossi, reagisce subito. Al 60’, sugli sviluppi di una punizione di Martin, nasce un flipper in area: de Gea esce male, Ostigard non riesce a colpire e Colombo, da terra, riesce a spingere il pallone in rete per il 2-2 che lo riscatta dopo il rigore fallito.

Nel finale i ritmi calano ma non mancano le emozioni: il Genoa sfiora il colpaccio nei minuti di recupero con Masini, ma la palla termina a lato.

Un punto per due squadre ancora in cerca di identità

Il Genoa sale a 7 punti e mostra segnali di vitalità con Vanoli in panchina, confermando carattere e capacità di reagire. La Fiorentina, invece, pur salvandosi con il guizzo di Colombo, resta ultima e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Al Ferraris, una partita intensa che lascia in sospeso entrambe le squadre, ma regala spettacolo ed emozioni fino all’ultimo.