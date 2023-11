Totti: “Con Spalletti ho sbagliato anche io”

Francesco Totti ha concesso una lunga e intensa intervista a Walter Veltroni, pubblicata sul Corriere della Sera. L’ex capitano della Roma ha ripercorso la sua carriera, il suo rapporto con la maglia giallorossa, la sua vita privata e il suo futuro.

Totti ha parlato del ruolo del numero 10, che lui ha interpretato con classe e fantasia per oltre vent’anni. Ha spiegato che il calcio è cambiato con l’avvento di Sacchi, che ha imposto a tutti i giocatori di rientrare in difesa, riducendo lo spazio per la creatività. Ha ricordato i suoi compagni che lo capivano al volo, come Perrotta, Delvecchio e Di Francesco. Ha confessato di aver sbagliato con lo sputo a Poulsen, ma di non aver mai sofferto di depressione.

Rifiutato il Real per la Roma

Totti ha espresso il suo amore per la Roma, la squadra della sua vita, con cui ha vinto uno scudetto e due Coppe Italia. Ha detto di aver rinunciato ad altre offerte per restare fedele alla sua città e ai suoi tifosi: “Ho detto no al Real e altri perché volevo quella maglia, solo quella maglia giallorossa che è stampata dentro di me”. Totti ha anche ammesso di aver sofferto per il modo in cui è finita la sua storia con la società giallorossa. Ha elogiato Mourinho, definendolo il numero uno e dicendo che gli sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Su un suo possibile ritorno in giallorosso, Totti ha così risposto: “Non voglio chiedere. Alla Roma sanno che se hanno bisogno di me, per cose serie, mi fa piacere dare una mano”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La separazione con Ilary

Totti ha affrontato anche il tema della sua separazione da Ilary Blasi, la sua compagna di vent’anni e madre dei suoi tre figli: “Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi, capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore” ha ammesso Totti a Veltroni durante l’intervista.

Il rapporto con Spalletti

Totti ha infine parlato del suo rapporto con Spalletti, il suo ex allenatore con cui ha avuto un duro conflitto. Ha detto di provare affetto per lui e di voler fare pace. Ha ricordato i bei momenti passati insieme e ha ammesso di aver commesso degli errori. Ha augurato a Spalletti di fare bene con la Nazionale e ha sperato che l’Italia si qualifichi per Europei e Mondiali.