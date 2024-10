Francesco Totti, l’ex capitano della Roma, è finito di nuovo al centro del gossip. Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, si era avvicinato a Noemi Bocchi, con la quale stava portando avanti una storia d’amore da almeno due anni. Ora anche questa relazione sembra essere giunta al capolinea, perchè nel cuore dell’ex Capitano sembra esserci un nuovo amore, ovvero Marialuisa Jacobelli. In molti ora si stanno chiedendo che cosa sia successo tra Totti e Jacobelli nel famoso hotel in cui sono stati paparazzi. I dettagli su questa storia sono stati svelati a Pomeriggio 5. (Continua a leggere dopo le foto)

Totti e Jacobelli, cos’è successo in hotel: il direttore racconta i dettagli a “Pomeriggio 5”

Francesco Totti è finito di nuovo al centro del gossip a causa di un presunto flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, nonostante la sua relazione con Noemi Bocchi. Come riportato da Il Messaggero, i due sarebbero stati paparazzati mentre entravano in un hotel romano, scatenando voci e indiscrezioni. Durante la trasmissione Pomeriggio 5, il direttore di Gente, il settimanale che ha lanciato lo scoop e pubblicato le foto, Umberto Brindani, ha confermato che le fotografie e che Jacobelli avrebbe ammesso la relazione: “Qui è qualcosa di più di una semplice indiscrezione. Ci sono state proposte le fotografie da un’agenzia. Queste foto raccontano di lei che entra in un importante hotel di Roma, lui che la raggiunge poco dopo ed escono separati dopo circa un’ora e mezzo. Le foto parlano, ma possono raccontare tutto come nulla. C’era da andare oltre per avere una conferma. Così noi abbiamo contattato la diretta interessata, la giornalista sportiva Jacobelli, e lei tra tentennamenti e imbarazzi ci ha confermato tutto. A domanda diretta ‘c’è una storia tra voi?’ Lei ha risposto di sì. Più di così non si può fare”.

