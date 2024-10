Totti clamoroso, può tornare in seria A a 48 anni: ecco dove

Francesco Totti, icona indiscussa del calcio italiano e simbolo della Roma, potrebbe riservare una sorpresa clamorosa ai suoi tifosi: un ritorno in campo a 48 anni. Durante una conferenza stampa al Betsson Sport Club Day, l’ex capitano giallorosso ha rivelato di essere stato contattato da alcune squadre di Serie A, e ha confessato la tentazione di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare, sette anni dopo l’addio al calcio.

𝐓𝐨𝐭𝐭𝐢: “𝐏𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨? 𝐌𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐀‼️“



Dichiarazione sorprendente da parte di Francesco Totti nel corso della conferenza stampa con @BetssonSport allo Sportitalia Village pic.twitter.com/FBQjFmoUAV — Sportitalia (@tvdellosport) October 21, 2024

“Mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, ha confessato Totti, lasciando intendere che l’idea di tornare a giocare non è poi così remota. L’ex capitano giallorosso, che ha giocato la sua ultima partita con la Roma nel 2017, non ha mai nascosto il suo amore per il calcio, ma da allora ha preferito dedicarsi ad altri interessi, lontano dai campi da gioco.

Le richieste recenti di alcune squadre di Serie A, nonostante l’anagrafe, sembrano aver risvegliato in lui il desiderio di scendere di nuovo in campo. “Se dovessi tornare a giocare, mi dovrei allenare bene bene”, ha aggiunto, evidenziando che la “pazza idea” richiederebbe un grande sforzo fisico, ma anche che non è impossibile. Totti ha inoltre ricordato che non sarebbe il primo calciatore a fare un passo del genere: “Ci sono già stati giocatori che sono tornati in campo dopo tanti anni dal ritiro”, ha commentato.

Anche se non ha voluto svelare i dettagli delle offerte ricevute né i nomi delle squadre interessate, il semplice fatto che Totti possa considerare questa possibilità ha scatenato la curiosità del mondo sportivo. L’ex capitano della Roma potrebbe dunque regalare un’ultima, inaspettata avventura ai suoi tifosi, chiudendo la carriera con un nuovo capitolo che avrebbe del leggendario.

