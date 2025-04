Home | Torna il freddo polare in Italia: le previsioni per il mese di aprile

L’Italia si prepara a un brusco ritorno del freddo. Dopo un marzo già instabile, il primo mese interamente primaverile inizia con temperature in forte calo e venti gelidi. L’ondata di aria polare in arrivo dalla Scandinavia porterà neve a bassa quota e condizioni meteo tipicamente invernali. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni. (Continua dopo le foto)

Torna il freddo polare in Italia

Lorenzo Tedici, esperto meteorologo de iLMeteo.it ha confermato l’arrivo di un “nocciolo polare” direttamente da Stoccolma, un fenomeno che farà precipitare le temperature di 6-7 gradi sotto le medie stagionali. A Roma, ad esempio, le massime diurne non supereranno i 13-14°C, con minime che potrebbero scendere fino a 3-4°C. Il vento da nord-est renderà la percezione ancora più rigida, avvicinandola allo zero. Secondo gli esperti, questa massa d’aria fredda alimenterà una circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo, generando forte instabilità atmosferica. Un clima che, almeno per qualche giorno, farà sembrare aprile ancora pieno inverno. (Continua dopo le foto)

Meteo aprile, torna il freddo polare al Centro-Sud

L’effetto più evidente di questa nuova irruzione fredda sarà il ritorno della neve a quote collinari. In particolare, tra Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, i fiocchi potranno scendere fino a 700-900 metri, con accumuli più consistenti sopra i 1200 metri. Le zone appenniniche vedranno dunque un paesaggio tipicamente invernale, mentre nelle aree pianeggianti e costiere il maltempo si manifesterà con piogge e temporali. Al Sud il fronte freddo porterà instabilità diffusa, con rovesci intensi e grandinate, soprattutto tra Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Anche in Sicilia e Sardegna il tempo sarà instabile, con piogge e venti sostenuti. E al Nord?

