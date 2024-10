Torino, Saul Coco: “Sono stato per due volte vicino alla morte”

Saul Coco, difensore del Torino, conversando con i canali ufficiali del club granata ha raccontato due episodi sconcertanti sulla sua vita sportiva prima di approdare in Italia e in Serie A. Del nostro campionato ha sottolineato l’accoglienza dei tifosi granata, definita speciale.

Saul "El Ritmo Canario" Coco 🌴



Il difensore spagnolo ha raccontato di essere stato vicino per ben due volte alla morte. “Alla fine del 2019 e inizio del 2020 ci sono stati due episodi molti importanti della mia vita”, ha ricordato. “Durante il primo, ero in viaggio con la nazionale e ho contratto la malaria. Sono dovuto stare tre settimane in ospedale bloccato a letto e per due giorni sono stato praticamente incosciente. E’ stato molto duro, ma dopo un po’ di tempo sono riuscito a recuperare nonostante avessi perso molto peso”.

“Poi – ha proseguito il 25enne calciatore granata – nel giorno del mio compleanno ho avuto un altro incidente: uno scontro di gioco, mi sono rotto entrambi i polsi e presi un forte colpo alla testa. In entrambi i casi sono stato molto vicino alla morte. Sono state due situazioni molto importanti per me, che sul momento furono molto dure, ma mi hanno fatto crescere molto come persona e come giocatore”.

