Tremenda aggressione a scuola in Italia: prima la lite, poi il gesto choc. L'episodio, che ha visto coinvolte due ragazze di soli 14 anni, è accaduto in un istituto di Torino.

Torino, aggressione a scuola: 14enne sfregiata

Secondo la ricostruzione di “The Social Post”, una studentessa di 14 anni ha atteso la fine delle lezioni per aggredire una compagna all’uscita dalla scuola a Torino. Tra le motivazioni del terribile gesto ci sarebbero questioni di gelosia e rivalità, per non parlare di quello che sembra essere un livello più profondo di malessere e disagio sociale. Le tensioni già esistenti tra le due ragazze sono culminate in questo atto di violenza: prima insulti e minacce, seguiti da un’azione estrema. La ragazza avrebbe utilizzato un accendino per sfregiare il volto della coetanea, tracciando una lettera “V” come simbolo di vendetta. Durante l’atto, avrebbe intimato alla vittima di stare lontana dal ragazzo conteso.

Dettagli dell’incidente

Le protagoniste di questa vicenda hanno entrambe 14 anni. La vittima, rientrata a casa con il volto segnato, ha ricevuto cure mediche, mentre l’aggressore è stata allontanata dalla famiglia e trasferita in una comunità. Ora deve affrontare l’accusa di sfregio permanente, un reato che comporta una pena che varia tra 8 e 14 anni di carcere. L’episodio, avvenuto circa un mese fa di fronte alla scuola, ha avuto anche dei testimoni. Diversi passanti hanno assistito alla scena, ma solo una donna è intervenuta per fermare l’aggressione e ha contattato i Carabinieri.

