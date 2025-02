“Nessuno lo ha notato”: Tony Effe, il dettaglio è sfuggito a tutti

Tony Effe, pseudonimo di Nicolò Rapisarda, è un rapper italiano, membro del collettivo Dark Polo Gang fino al 2021, anno in cui ha iniziato la carriera da solista. Ieri sera, 11 Febbraio 2025, è salito sul palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano in gara Damme ‘na mano, un omaggio alle sue origini romane. La sua performance sembra aver colpito molto il pubblico di Rai 1, il quale però non ha notato un dettaglio nel suo look. (Continua a leggere dopo le foto)

“Sanremo”, Tony Effe copre i tatuaggi e cambia look

Sul palco di Sanremo 2025 Tony Effe ha cantato Damme ‘na mano, un omaggio alle sue origini romane. Per la sua perfomance il rapper ha scelto di cambiare stile e di diventare un “bravo ragazzo”, dopo tutte le polemiche sulla sua presenza al Festival. Chi segue e ama la sua arte ha notato subito quel dettaglio del look che è sfuggito a molti, ovvero il rapper è salito sul palco dell’Ariston con i tatuaggi sul collo completamente coperti dal fondotinta. Una scelta commentata così su Instagram dallo stesso artista: “Come mamma m’ha fatto”. Un’idea che probabilmente è nata anche per sposarsi alla perfezione con l’abito Gucci bianco che indossava, selezionato per lui dal suo stylist Antonio Pulvireti.

