Thiago Motta: “Per noi ora conto solo l’Udinese”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Bologna e Udinese, il tecnico degli emiliani Thiago Motta ha così voluto presentare la sfida: “E’ sempre più piacevole lavorare con questo clima positivo, la consapevolezza della nostra forza e del perché siamo qui in questo momento. Ogni punto si conquista in campo in allenamento e ora conta solo la prossima con l’Udinese”.

Leggi anche: Bologna-Atalanta 1-0: decisivo Ferguson, Thiago Motta è quarto

Leggi anche: Un Bologna da Champions: Motta il regista, Zirkzee la stella

Thiago Motta ha sottolineato come sia orgoglioso di star contribuendo a fare le fortune di un gruppo che lui stesso ha giudicato affiatatissimo. Il tecnico oriundo ha tuttavia ribadito di non voler sottovalutare l’Udinese e di come anche domani servirà una prestazione attenta e basata su uno spirito di squadra compatto e solidale. (CONTINUA DOPO LE FOTO)

Thiago Motta, dirigente del Bologna FC, gesticola durante la partita di Serie A TIM tra Bologna FC e Atalanta BC allo Stadio Renato Dall’Ara il 23 dicembre 2023 a Bologna, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Non ho un metodo, clima positivo aiuta”

“Non ho un metodo, il periodo positivo ci permette di fare gli step giusti come stiamo facendo dal primo giorno, il clima positivo aiuta. Non sono ipocrita, però sono cosciente che siamo in questo momento, capisco i perché siamo qui ma comunque cerco di migliorare di andare in avanti, noi non possiamo fermarci non possiamo addormentarci” ha detto Thiago Motta in conferenza stampa che ha poi ricordato come contro l’Atalanta siano state le palle inattive a decidere la sfida. .“Nelle ripartenze poi ci hanno fatto male. Su questo dobbiamo migliorare di certo, dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi” conclude Motta.