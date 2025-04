“The Voice Senior”, polemiche contro Loredana Bertè: “Se ne pentirà”

La puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 4 aprile 2025 su Rai 1, ha regalato al pubblico una semifinale carica di pathos, talento e commozione. Condotta da Antonella Clerici, la serata ha visto esibirsi i concorrenti rimasti in gara, ciascuno con la propria storia da raccontare e una voce capace di toccare corde profonde. I coach — Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino — hanno avuto il compito di selezionare solo 12 talenti da portare in finale, tra standing ovation, scelte difficili e performance che hanno lasciato senza fiato. Sui social, è scoppiata una polemica da parte di chi ha criticato la scelta di Loredana Bertè. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Il team di Gigi D’Alessio e Clementino

Nel team Gigi D’Alessio, oltre a Graziella, sono passati in finale Patrizia Conte e Luca Virago. D’Alessio ha sorpreso tutti con un annuncio “drammatico” prima di comunicare la sua seconda scelta: “Io non porto Graziella… porto Lelli!”, ha detto ironicamente riferendosi al soprannome della concorrente, facendo prima tremare e poi sorridere il pubblico. Il rapper Clementino ha portato in finale Luigi Lusi, Luigi Sbriccoli Fontana (figlio del celebre Jimmy Fontana) e Alessandro Acciaro. Particolarmente intensa l’esibizione di Luigi Fontana, che ha cantato “Il Mondo” in omaggio al padre. “Ieri mio fratello mi ha scritto: ‘Immagina che papà sia lì con le braccia conserte’”, ha raccontato. Gigi D’Alessio ha commentato: “Ora starà applaudendo”. Clementino ha mostrato ancora una volta di essere un coach capace di cogliere l’anima dei concorrenti, scegliendo anche Acciaro, ex militare e dichiarato pacifista: “Lui racconta le storie. Se chiudo gli occhi, sento e vedo quello che dice”. Un mix di autenticità e talento che ha colpito anche il pubblico in studio. (Continua dopo le foto)

Il team di Arisa

Nel team Arisa si sono distinte tre donne con vissuti intensi e voci memorabili: Maura Susanna, Monica Bruno e Danilo Grimeri De Ioanni. Quest’ultimo ha commosso tutti con la sua storia di missioni umanitarie e l’esibizione di “You Are So Beautiful”, canzone che lo legava alla moglie nei lunghi anni passati lontano da casa. “Capisci solo quando tocchi con mano”, ha detto Danilo durante la clip di presentazione. Arisa ha raccontato la propria esperienza ad Haiti: “Ho visto madri mettere i corpi dei figli in scatole di cartone per seppellirli. Quando sono tornata, mi è servito tempo per riprendermi. Lo capisco”. Il legame emotivo tra coach e concorrenti si è tradotto in scelte autentiche e sincere, premiando il talento ma anche il cuore.

