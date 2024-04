“The Voice generation”, ecco chi ha vinto

Ieri sera è stato annunciato il vincitore di “The Voice Generation“, spin-off del famoso programma condotto da Antonella Clerici. Il pubblico ha atteso con ansia l’annuncio, che è arrivato in tarda serata. (Continua…)

Tutto su “The Voice Generation”

“The Voice Generation” è il terzo spin-off di “The Voice of Italy” ed è andato in onda dal 12 aprile 2024 in prima serata su Rai 1. A condurlo è stata sempre Antonella Clerici. Allo stesso modo della trasmissione da cui deriva, gli aspiranti cantanti di “The Voice Generation” si esibiscono davanti ad una giuria seduta su delle poltrone rosse con un pulsante davanti e completamente di spalle al cantante, ma, a differenza dell’edizione classica del programma, i partecipanti di “The Voice Generation” sono dei gruppi di diverse generazioni formati da minimo due componenti, uniti da un rapporto di sangue, d’amicizia o d’amore, oltre che dalla passione per la musica. (Continua…)

Chi sono i finalisti

I finalisti della prima edizione di “The Voice Generation” sono: Consuelo Orsingher e Alessandra del Team Arisa, Giuseppe Roccuzzo e sua madre Giovanna del Team Arisa, i Soul-Food Vocalist e Andrea Ambrosino del Team Gigi D’Alessio, Ornella Foti e sua madre Lilla del Team Loredana Bertè, un trio dalla Puglia composto da Nicolò Pantaleo, Gaia Gentile e il padre di Nicolò, Giuseppe, anch’essi del Team Loredana Bertè, e Gino Scannapieco e la figlia Noemi del team Clementino. Solo uno di loro ha avuto la meglio nella finale andata in onda ieri sera. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)