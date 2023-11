‘The Rock’ e Cardinale ancora riuniti insieme: il motivo

Negli ultimi giorni diverse immagini circolate sul web hanno ritratto Dwayne ‘The Rock’ Johnson insieme a Gerry Cardinale, patron di RedBird e proprietario del Milan. Da tempo i due hanno stretto alcuni accordi commerciali. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

WASHINGTON, DC – FEBRUARY 19: XFL owner Gerry Cardinale reacts on the sideline during the first half of the XFL game between the DC Defenders and the Seattle Sea Dragons at Audi Field on February 19, 2023 in Washington, DC. (Photo by Scott Taetsch/Getty Images)between the DC Defenders and the Seattle Sea Dragons

Una foto che sta rapidamente diffondendosi in rete mostra il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, in un’immagine sorridente e abbracciato a una figura molto amata e riconosciuta nel mondo dello sport, Dwayne Johnson. I due hanno recentemente stretto legami commerciali, con The Rock che è diventato socio di RedBird per alcuni investimenti nei settori dello sport e dei media. È importante notare che tali investimenti, almeno per ora, non coinvolgono il Milan.

Gli accordi tra ‘The Rock’ e Cardinale

L’attore e produttore canadese si è recata a Washington negli scorsi giorni per incontrare alcuni legislatori e partecipare a una serie di incontri volti a discutere di nuove strategie relative al reclutamento nelle Forze Armate americane, nonché della X Football League. Quest’ultima è una lega di football americano che conta tra i suoi membri anche il proprietario del Milan, Gerry Cardinale.

Attraverso RedBird, Cardinale ha acquisito i diritti di una competizione che si svolge sulle reti televisive principali americane quando la NFL è in pausa. Tra i partner coinvolti in questa iniziativa spiccano nomi di rilievo come Dwayne “The Rock” Johnson e l’altro noto attore, Dany Garcia. Gerry Cardinale ha tenuto incontri a Washington con diversi parlamentari per discutere delle strategie, che includono importanti accordi televisivi con ESPN e Disney.

Durante questi incontri, è stata diffusa una foto che include il CEO di Fox Sports, Eric Shanks, e Burke Magness, presidente di ESPN. Tuttavia, i tifosi del Milan hanno reso virale l’immagine principalmente per la presenza del loro massimo dirigente e l’iconico attore-imprenditore, alimentando speranze di prospettive future.