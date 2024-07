Home | Terribile scontro tra più mezzi in autostrada: ci sono feriti, traffico in tilt

Varie. Terribile scontro tra un furgone, due mezzi pesanti e un’automobile. L’incidente si è verificato nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio 2024, sull’autostrada A4 Verona-Torino. Il traffico ha creato lunghe code, oltre i 9 km. In seguito all’incidente sono stati registrati anche dei feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. La dinamica dello scontro è ancora poco chiara, ma le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi necessari per ricostruirla e accertare se ci sono state eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera area. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile scontro tra più mezzi sull’A4 Verona-Torino

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 luglio 2024, si è verificato un terribile incidente stradale sull’autostrada A4 che unisce Verona con Torino. Lo scontro è avvenuto nel tratto stradale tra Sirmione e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Due mezzi pesanti, un furgone e un’automobile si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 188, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Stando a quanto appreso fino a questo momento, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:51. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un’elicottero, un’automedica e quattro ambulanze. Secondo quanto riportato da VeronaSera, intorno alle ore 13:00 le code sfioravano i 9 chilometri di lunghezza in direzione di Milanol. Altre code sono state segnalate in direzione Venezia nella zona di Caldiero.

