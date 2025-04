Terribile schianto in galleria, traffico paralizzato: cos’è successo

Un incidente stradale di notevole gravità è avvenuto questa mattina lungo un tratto autostradale, coinvolgendo un camion e un automobile all’interno di una galleria. L’urto è stato estremamente violento, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco, impegnati a liberare i passeggeri intrappolati tra le lamiere contorte dei veicoli.

Terribile schianto in galleria

Un individuo è stato soccorso in condizioni critiche e affidato alle cure del personale medico del 118 presente sul luogo. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione dell’incidente: la dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le autorità hanno già descritto uno scenario altamente critico. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, all’interno di una delle gallerie del percorso alpino. Questo tratto è noto per il traffico intenso, specialmente di veicoli pesanti diretti al traforo del Frejus. L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

