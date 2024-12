Home | Terribile schianto in Ferrari, distrutto il super bolide: come è successo

Un terribile schianto ha distrutto un prezioso gioiello della automotive. Tutto è nato da un test drive che doveva rappresentare un momento di grande visibilità per uno dei modelli più esclusivi della casa automobilistica Ferrari, ma si è trasformato in un incubo per gli appassionati. Durante una prova su strada, una lussuosa Ferrari 12Cilindri, destinata a un evento stampa in Lussemburgo, ha subito danni ingenti, finendo in un terribile incidente. La vettura, di colore oro, era parte della flotta mediatica per il lancio di questo gioiello del Cavallino rampante, ma qualcosa è andato storto.

Terribile schianto in Ferrari, distrutto il super bolide

Una lussuosa Ferrari 12Cilindri si è distrutta in un incidente stradale al giro inaugurale. Come sia accaduto non è ancora del tutto chiare, ma sembra che la l’auto abbia perso il controllo durante il test drive. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente potrebbe aver avuto difficoltà a mantenere la traiettoria a causa delle condizioni stradali particolarmente scivolose. Le immagini che circolano sui social mostrano la Ferrari 12Cilindri in un angolo della strada, con i danni evidenti: fiancata distrutta, scarichi posteriori danneggiati e il frontale quasi completamente compromesso. Nonostante i gravi danni al veicolo, le persone a bordo sono fortunate, avendo riportato solo lievi ferite e tanto spavento.

