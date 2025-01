Terribile esplosione in casa, fiamme altissime: cos’è successo – Ha aperto il gas di una bombola da 25 chilogrammi e poi ha usato l’accendino, determinando un’esplosione: così un 74 enne, cittadino di origini romene, è morto carbonizzato nella notte a Villafranca Padovana (Padova). L’incendio ha interessato parte della struttura in cui l’uomo risiedeva. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Incendio gigantesco in Italia, brucia tutto da ore: cosa succede

Leggi anche: Aerei, quali sono le compagnie più sicure nel 2025: la classifica

Terribile esplosione in casa, fiamme altissime

Un uomo di 74 anni, residente in un appartamento al primo piano di un condominio di via Roma 18, a Villafranca Padovana (Padova), per cause in corso di accertamento, ha aperto il gas di una bombola da 25 kg e utilizzando un accendino ne ha provocato l’esplosione. Le fiamme si sono propagate in parte del condominio, composto da tre appartamenti. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, dopo il gelo arrivano piogge e tempeste di vento: dove colpisce il maltempo

Leggi anche: Meteo, mazzata in arrivo nel weekend: ecco dove

Padova, apre la bombola del gas e poi usa l’accendino: 74enne muore nell’esplosione

Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Padova che, dopo aver messo in sicurezza l’edificio, hanno rinvenuto il corpo carbonizzato dell’uomo sotto le macerie del soffitto della cucina. La palazzina, come riferisce «Repubblica», è stata dichiarata inagibile e posta sotto sequestro. Gli altri residenti, rimasti senza casa, sono stati temporaneamente evacuati.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva