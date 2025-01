Home | Incendio gigantesco in Italia, brucia tutto da ore: cosa succede

Vasto incendio scoppiato nella notte nel nostro paese. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:20 di oggi ed hanno avvolto un capannone industriale che ospita una fabbrica di vernici. I vigili del fuoco sono stati impegnati a lungo per spegnere il gigantesco incendio. La gravità dell’incendio ha reso necessario l’intervento di tutte le squadre disponibili. (Continua…)

Incendio gigantesco in Italia

Stanotte, intorno alle 3:20, un incendio di dimensioni gigantesche è divampato nel nostro paese. Per spegnerlo è stato necessario coinvolgere tutte le squadre di vigili del fuoco presenti sul territorio. Addirittura ad un certo punto sono stati chiamati rinforzi dai territori vicini per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre sette ore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)