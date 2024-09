Terribile crollo nella stazione in Italia: colpito un uomo che aspettava il treno

Incidente nella stazione italiana oggi, martedì 17 settembre 2024. Intorno alle 10: 30 di questa mattina, una pensilina in cemento è crollata colpendo un viaggiatore che stava aspettando il treno. Subito sono intervenuto i soccorritori sul posto, che hanno portato il malcapitato in ospedale. Disagi alla circolazione durante tutta la mattinata. (Continua dopo le foto)

Incidente alla stazione di Monza, crolla il cornicione e colpisce un 33enne

È successo questa mattina intorno alle 10:30 all'interno della stazione ferroviaria di Monza, in via Enrico Arosio. Un pezzo di cornicione è crollato prendendo in pieno un viaggiatore, fermo al binario 1 ad aspettare il suo treno. L'evento sarebbe stato causato dal "crollo di una pensilina in latero cemento", precisa una nota del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza. L'incidente è avvenuto lungo la banchina dei binari dello scalo ferroviario monzese, a quell'ora frequentato da diversi viaggiatori che hanno assistito alla scena. Sul posto, sono subito giunti i mezzi di soccorso.

I soccorsi

Il crollo ha coinvolto un uomo di 33 anni, che è rimasta ferito. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica. Il personale sanitario ha soccorso il malcapitato, che è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Sono arrivati alla stazione anche i vigili del fuoco di Monza e gli agenti della polizia ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso.

