Terremoto a “Uomini e Donne”, l’amata protagonista pronta a lasciare: cosa sta succedendo

Nello studio di “Uomini e Donne” potrebbe registrarsi un vero e proprio terremoto. Un’amata protagonista, infatti, sarebbe pronta a lasciare il programma. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo Tv. La decisione sarebbe stata presa da Maria De Filippi, pronta a “mandare via” la famosissima dama. Il pubblico potrebbe non gradire la scelta della padrona di casa. (Continua…)

“Uomini e Donne”, l’amata protagonista pronta a lasciare il programma

La famosissima dama di “Uomini e Donne” sarebbe pronta a lasciare il programma. La decisione sarebbe stata presa da Maria De Filippi. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Nuovo Tv, ma al momento si tratta appunto di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze. Non ci sono conferme ufficiali da parte della redazione di “Uomini e Donne”. Per il pubblico sarebbe davvero un brutto colpo. La dama è amatissima dai telespettatori di Canale 5. Il suo tempo a “Uomini e Donne”, però, sembra terminato. (Continua…)

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Gemma Galgani è una delle dame più famose di “Uomini e Donne”. Da anni ormai è un vero e proprio pilastro del programma. La dama, però, potrebbe abbandonare definitivamente il dating show condotto da Maria De Filippi. La decisione sarebbe stata presa proprio dalla padrona di casa. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo Tv. La De Filippi sarebbe pronta ad una vera e propria rivoluzione. Dopo aver messo Ida Platano sul trono, la conduttrice potrebbe “mandare via” Gemma Galgani, mentre per Tina Cipollari è previsto un nuovo ruolo all’interno del programma. (Continua…)

Chi è Gemma Galgani

Gemma Galgani è una famosissima dama di “Uomini e Donne”. È nata a Torino il 19 gennaio 1950 e per anni è stata direttrice di diversi teatri di Torino, tra cui il prestigiosissimo Teatro Alfieri. Ha lavorato anche al Teatro Colosseo, dove ha conosciuto personaggi molto famosi come Gigi Proietti e Walter Chiari. Con quest’ultimo pare abbia avuto addirittura una relazione, che però non è mai confermata dalla stessa Gemma. La Galgani è stata sposata in giovanissima età, ma il matrimonio pare sia durato solo sei mesi. In seguito ha avuto altre storie d’amore prima di approdare definitivamente a “Uomini e Donne”. Al momento, però, nemmeno nel programma di Maria De Filippi è riuscita a trovare l’amore.