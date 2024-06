Home | Terremoto nella notte, paura in Italia

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno 2024, la terra ha tremato. L’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato il terremoto che si è verificato ieri alle 23:03. La scossa è stata avvertita da turisti e residenti non solo nella provincia. Tantissimi hanno raccontato sui social di aver sentito la terra tremare o di aver visto il lampadario ondeggiare. (Continua dopo le foto)

Terremoto a Rimini di magnitudo 3.5: la scossa nella notte

Ieri, mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 23:03, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 a Rimini. Il terremoto è stato avvertita in tutta la provincia romagnola e non solo. L’Ingv, che ha riportato tutti i dati del sisma sul sito ufficiale, ha localizzato l’epicentro del sisma in mare, a una profondità di 6 chilometri davanti al paese di Misano Adriatico, situato tra Rimini e Riccione. (Continua dopo le foto)

La scossa avvertita non solo a Rimini

Il terremoto è stato avvertito tra i turisti e i residenti di Rimini e Riccione ma anche a Forlì-Cesena, fino alla provincia di Ravenna. In tanti hanno raccontato di aver sentito la terra tremare anche nella provincia di Pesaro, soprattutto a Vallefoglia e Montelabbate. Alcuni sui social network raccontano di aver sentito prima un forte boato, poi una scossa con oggetti e lampadari che hanno cominciato a muoversi all’improvviso.

