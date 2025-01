Home | Terremoto in Italia, nuova scossa questa mattina: la zona colpita

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata nella mattinata di oggi, sabato 4 gennaio 2025, in Italia. L’evento sismico è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), che si occupa del monitoraggio dei terremoti in tutta la Penisola e fornisce i dati di ogni fenomeno in tempo reale. (Continua dopo le foto)

Terremoto a Siracusa, scossa di magnitudo 2.5 questa mattina

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, sabato 4 gennaio 2025, alle 6:57 di mattina dall’Ingv vicino alle coste del territorio di Siracusa. L’evento sismico è stato di magnitudo 2.5 e di profondità di 7 km. L’epicentro è stato localizzato nel Ionio, ad est della Sicilia. (Continua dopo le foto)

La scossa non è stata avvertita dalla popolazione a causa dalla distanza dell’epicentro della scossa dalla costa. Non ci sono dunque danni da segnalare a cose o persone. Un terremoto di magnitudo 2.5 è considerato di pericolo nullo o debole. Non sono attesi danni agli edifici e raramente viene avvertito dalle persone.

