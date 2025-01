Meteo, in arrivo neve e venti forti: ecco dove e quanto durerà

La discesa di masse d’aria di origine polari provocherà una decisa svolta meteorologica nei prossimi giorni. Le correnti gelide provenienti dal Nord arriveranno al bacino del Mediterraneo, scavando un profondo ciclone, che porterà una forte ondata di maltempo in Italia. Il peggioramento interesserà, in particolare, soltanto alcune regioni, che saranno colpite da pioggia e neve. Le temperature saranno particolarmente rigide e potrebbe tornare la neve fino a quote molto basse o addirittura fino in pianura. (Continua dopo le foto)

Meteo, in arrivo una nuova perturbazione

A partire dalla giornata di domani, domenica 5 gennaio 2025, una vasta e profonda area depressionaria avanzerà verso il Mediterraneo centrale. Domani, il maltempo si intensificherà gradualmente al Nord. Sono previsti rovesci Piemonte, ovest Emilia, alto Veneto e Friuli VG, ma soprattutto Liguria e Lombardia centro-settentrionale. Previste nevicate sulle Alpi. Al Centro e al Sud invece, le condizioni metereologiche saranno stabili con temperature in aumento. Il peggioramento vero e proprio arriverà nella giornata della Befana e non solo al Nord.

Meteo Befana, in arrivo freddo e neve: ecco dove

Nella giornata di lunedì 6 gennaio 2025, piogge e rovesci colpiranno il Nord e in particolare Piemonte, ovest Emilia, alto Veneto e Friuli VG, ma soprattutto Liguria e Lombardia centro-settentrionale. Le piogge arriveranno anche sul versante tirrenico. Rovesci in Toscana e Lazio, in serata anche l’ovest della Sardegna, ma si tratterà di fenomeni piuttosto deboli e sparsi. Sole invece in basso Veneto, est Emilia, tutte le regioni adriatiche e il Sud Italia. Cosa succederà dopo le feste?

