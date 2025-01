Auto si schianta contro colonnina di gas: “Grave incidente, non uscite e chiudere le finestre”

Un grave incidente si è verificato questa mattina, sabato 4 gennaio 2025, poco prima delle 8. Un’auto è andata a sbattere contro una colonnina del gas causando una fuga di metano. Coinvolte almeno due vetture. Il bilancio è tragico: due persone sono morte nell’incidente. Il comune ha lanciato l’allarme raccomandando i cittadini a non uscire e a chiudere le finestre per non inalare il gas. Come è successo? (Continua dopo le foto)

Grave incidente ad Ancona, auto colpisce colonnina di gas: 2 morti

Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 4 gennaio 2025, a Torrette di Ancona. Un’auto di grossa cilindrata, una Bmw nera, avrebbe perso il controllo lungo la discesa di via Esino, finendo contro altri veicoli tra cui una Panda che si è schiantata contro la colonnina di gas. La Panda avrebbe continuato la sua corsa investendo e uccidendo due pedoni. Questa è una prima ricostruzione del terribile incidente. Lo schianto ha causato una fuga di gas. (Continua dopo le foto)

Chi sono le vittime

Sul posto, sono giunti 4 mezzi dei vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. L’incidente avrebbe causato almeno due vittime secondo le prime informazioni. Si tratterebbe di due pedoni che sarebbero stati investiti: un uomo sulla sessantina e una donna. Al momento non è nota l’identità dei due malcapitati. L’incidente ha causato anche una fuga di gas. Il comune ha diramato un’allerta anche tramite i social.

