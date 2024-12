L’intervista a metà di Teo Mammucari a Belve ha lasciato tutti quanti senza parole. Francesca Fagnani è riuscita a gestire la situazione al meglio, ma come succede sempre in questi casi il pubblico da casa si è diviso a metà alzando un vero e proprio polverone mediatico e spingendo anche molti Vip ad intervenire sulla questione. L’ultima a dire la sua sull’ospitata di Teo Mammucari a Belve è stata Loredana Bertè, la quale ha ottenuto una pioggia di applausi. (Continua a leggere dopo le foto)

Teo Mammucari a “Belve”, interviene Loredana Bertè: pioggia di applausi

La nota cantante italiana Loredana Bertè ha commentato la breve intervista che Francesca Fagnani ha fatto a Teo Mammucari a Belve. La Bertè ha difeso la conduttrice di Rai 2: “Cara Francesca Fagnani, anche se a noi piacciono le “non signore”, devo dirti che ieri con Teo Mammucari sei stata proprio una vera SIGNORA. Immensa e bravissima, come sempre. Sono senza parole“. I fan della cantante, leggendo i commenti sotto il post social, la pensano proprio come lei: “La regina ha parlato e noi siamo assolutamente con lei”, “Concordo in pieno su ogni parola”, ” Tanta stima per te, hai proprio ragione” e ancora “Sei sempre certezza“.

