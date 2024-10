“Tale e quale show”, Gianni Morandi telefona in diretta

Nella puntata di ieri sera di “Tale e Quale Show“, il concorrente Massimo Bagnato ha imitato Gianni Morandi. Egli è stato accompagnato sul palco da Luca Laurenti, ospite della puntata, che invece ha imitato Claudio Baglioni. L’esibizione ha lasciato i giudici a bocca aperta e ad un certo punto è arrivata anche la telefonata in diretta di Gianni Morandi. (Continua…)

“Tale e Quale Show”, Massimo Bagnato imita Gianni Morandi

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”, programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ospite della puntata Luca Laurenti, che ha affiancato sul palco Massimo Bagnato. I due hanno imitato Gianni Morandi e Claudio Baglioni nel brano “Strada facendo”. La loro esibizione ha impressionato i giudici, che sono rimasti a bocca aperta. Applausi a scena aperta anche per Luca Laurenti, per la prima volta nello studio di “Tale e Quale Show”. Poco dopo è arrivata anche la telefonata in diretta di Gianni Morandi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)