“Tale e quale show”, chi ha vinto la prima puntata: sorpresa in classifica

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “Tale e Quale Show“, programma televisivo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1. La classifica della prima puntata ha già regalato molte sorprese. Nessuno se lo sarebbe aspettato che a trionfare fosse proprio lui. (Continua…)

Tutto su “Tale e Quale Show”

“Tale e quale show” è un programma televisivo di genere talent show e varietà, in onda in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti. Il programma è l’adattamento italiano del talent show “Tu cara me suena”, format spagnolo in onda su Antena 3. Il talent prevede una gara fra vip, impegnati nell’imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone. Al termine della puntata, i concorrenti vengono sottoposti al giudizio di una giuria. Ogni giurato stila una classifica a fine serata, assegnando a ciascun concorrente un voto differente. Si determina in questo modo la classifica della settimana con un vincitore di puntata fino ad arrivare al vincitore assoluto, decretato all’ultima puntata attraverso la classifica finale. (Continua…)

I concorrenti della quattordicesima edizione

La quattordicesima edizione di “Tale e Quale Show” è iniziata ieri, venerdì 20 settembre 2024. Il cast quest’anno è composto da: Simone Annichiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano, Verdiana Zingaro. Per quanto riguarda la giuria, Loretta Goggi è stata sostituita da Alessia Marcuzzi, mentre sono stati confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ieri il quarto giudice era Stefano De Martino. La classifica stilata al termine della puntata ha riservato molte sorprese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)