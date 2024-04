Supermercati e centri commerciali aperti il 1° Maggio: l’elenco completo

Domani, mercoledì primo maggio è il giorno in cui si celebra la festa dei lavoratori e molti di noi approfitteranno per rilassarsi a casa o per ritrovarsi con amici e parenti. Succede anche che per il pranzo ci si dimentichi di un ingrediente fondamentale che non abbiamo potuto comprare oggi. Anche se gli orari non saranno uguali, ecco quali supermercati e centri commerciali resteranno aperti.

Supermercati e centri commerciali aperti il 1° Maggio

Non sarà poi così difficile fare la spesa domani mercoledì 1°Maggio. Gran parte delle delle più famose catene di supermercati hanno deciso di tenere aperti i propri punti vendita, anche se in alcuni casi sono previsti orari festivi o ridotti. La maggior parte dei punti vendita di Carrefour resterà aperta, ma è sempre bene controllare l’orario del punto vendita scelto, dal sito o dall’app.

Anche i punti vendita di Lidl, Il Gigante, Bennet, Despar e Conad resteranno aperti per la Festa dei Lavoratori, coi più grandi che adotteranno l’orario tradizionale mentre i supermercati più piccoli con orario ridotto tipico dei giorni festivi. Apertura, e in molti casi con orario festivo, anche i negozi di Pam, Tigros e Crai. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)