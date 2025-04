Home | Supermercati aperti il 25 Aprile, quali non chiudono per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile rappresenta una delle ricorrenze più significative per l’Italia, commemorando la liberazione dal regime nazifascista. In questa giornata, molte attività si fermano per onorare la memoria storica del Paese. (Continua…)

Festa della Liberazione, alcuni supermercati resteranno aperti

L’Italia si ferma ancora. Dopo le festività pasquali giunge la ricorrenza della Liberazione. Alcune attività dunque chiudono. Tuttavia, le necessità quotidiane dei cittadini non si arrestano, e la possibilità di fare la spesa rimane una priorità per molti. Per questo motivo, diverse catene di supermercati decidono di mantenere aperti i propri punti vendita, sebbene con orari ridotti o specifici per la festività. Questa scelta mira a garantire un servizio essenziale alla popolazione, pur rispettando il significato della giornata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)