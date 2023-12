Superlega: le reazioni di federazioni e club

La nascita della nuova Superlega ha scatenato reazioni differenti da parte del mondo del calcio: da una parte le federazioni (Fifa e Uefa) che hanno ribadito come “Chiusa” la questione relativa alla nascita di una competizione simile a quella presentata nel 2021, dall’altra la volontà di alcuni club di voler emanciparsi dal giogo delle due federazioni internazionali che – come sentenziato dalla Corte di Giustizia Europea – non detengono a livello normativo alcun “monopolio”.

Leggi anche: “Rinasce” la Superlega: come sarà strutturata

Leggi anche: Corte UE annulla “monopolio” Uefa e apre alla Superlega

Ceferin: “Superlega competizione con due club”

Intervenuto in conferenza stampa Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha così parlato nei riguardo della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia UE e della presentazione da parte di A22 Sports del nuovo formato della Superlega: “La cosa più importante è che il calcio rimane unito, lo dimostra il fatto che qui sono presenti tutti i principali rappresentanti del calcio europeo. Il progetto della Superlega non comprende i principi del merito sportivo. Oggi abbiamo avuto l’ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso e non aperto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Loro possono creare quello che vogliono. Io spero che inizino il prima possibile questa competizione con due club“. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Aleksander Ceferin premia Edin Dzeko, centravanti dell’Inter, nella finale di Champions League persa dai nerazzurri contro il Manchester City

I “Due club” citati da Ceferin dovrebbero essere, stando alle prime reazioni, Barcellona e Real Madrid, club fondatori della Superlega ipotizzata nel 2021: “Ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno – ha affermato il presidente dei blancors Florentino Perez – Siamo all’inizio di un nuovo tempo e potremo lavorare liberamente, senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio”.

A fare da eco al Real Madrid è il rivale storico Barcellona che attraverso un comunicato ufficiale si dice disponibile alla creazione di una nuova competizione: “Essendo uno dei club promotori del progetto della Superlega, il Barcellona ritiene che la sentenza apra la strada a una nuova competizione calcistica di alto livello in Europa”.

Le altre big dicono “No”

Il presidente del Coni Malagò e le federazioni di Bundesliga, Premier League, Ligue 1 e “le altre della Liga” hanno espresso parere fortemente contrario alla creazione della nuova Superlega dichiarandosi totalmente disponibili a proseguire il percorso intrapreso con la Uefa per la creazione della nuova Champions League ed Europa League che avrà luce nella prossima stagione.