Un gol di Gudmundsson è sufficiente per battere la Salernitana. Per il Genoa di Gilardino è una vittoria che mancava addirittura da settembre.

Decide Gudmundsson

Era la gara tra Alberto Gilardino e Filippo Inzaghi, ex compagni ai tempi del Milan nell’anno della vittoria in Champions League. La sfida se la aggiudica il genoano, capace di capitalizzare la rete di Gudmundsson e portarsi a casa i tre punti. Il Grifone ha meritato la vittoria dopo aver dominato il primo tempo e colpito due pali con Retegui e Badelj. Salernitana sterile e incapace di costruire gioco, ci prova soltanto nella ripresa con un traversa di Mazzocchi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Juventus e Inter si sfidano per Colpani: Galliani smentisce

Leggi anche: Tonali, la FIFA conferma: squalifica internazionale da oggi

Gudmudsson insieme ai compagni prima del fischio finale (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Salernitana a fondo

Filippo Inzaghi ha molto da lavorare sul piano tattico. La sua squadra crea poco in avanti e Dia è spesso lasciato da solo. La classifica piange, anche perché ora Empoli e Udinese hanno la possibilità di allungare. La Salernitana è lontana dal trovare la quadra, mentre la vittoria in campionato manca addirittura dalla scorsa stagione (27 maggio contro l’Udinese). Di certo la prossima giornata non aiuta, con in programma il derby campano contro il Napoli.

Leggi anche: Due bodyguard seguiranno Verstappen nel GP del Messico