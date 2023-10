Tonali, la FIFA conferma: squalifica internazionale da oggi

La FIFA ha emanato il comunicato ufficiale della squalifica internazionale di Sandro Tonali. Il giocatore salterà diversi eventi importanti.

L’accordo tra la Federazione e Tonali

Sandro Tonali è stato condannato a 18 mesi, divisi in 10 mesi di assenza dal campo più 8 mesi di percorsi riabilitativi. Questi ultimi dovranno essere concordati con uno psicologo esperto in ludopatia. Permane per il giocatore anche l’obbligo di partecipare a 16 incontri pubblici in cui si parlerà del gioco d’azzardo e della prevenzione del problema sociale. Il patteggiamento ha evitato all’ex Milan sanzioni più pesanti. La FIFA ha preso atto della decisione della Giustizia sportiva italiana e ha confermato la sanzione a livello internazionale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicolo Zaniolo e Sandro Tonali prima del match contro la Turchia. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Ecco cosa salterà Tonali

Tonali dunque ha già concluso la propria stagione. Il Newcastle potrebbe sospendergli lo stipendio e chiedere i danni al Milan. Il giocatore perderà anche i prossimi campionati Europei, qualora l’Italia si qualificasse alla competizione, ma potrebbe allenarsi per farsi trovare pronto per agosto, quando potrebbe ripartire da zero con la nuova stagione di Premier League. L’avventura inglese del ragazzo quindi non è cominciata bene e porta una temporanea interruzione nel percorso di crescita professionale.

