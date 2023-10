Home » Sturm Graz-Atalanta 2-2: pareggio amaro per la Dea, che però resta in testa

E’ finita in parità 2-2 Sturm Graz-Atalanta, match valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. La Dea non riesce a portare a casa la vittoria nonostante la superiorità numerica, ma resta in testa al girone. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gasperini prima del fischio di inizio della gara (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Non è riuscita ad andare oltre il pareggio l’Atalanta in trasferta contro lo Sturm Graz, nel match valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. In Austria finisce 2-2: i padroni di casa sono passati in vantaggio al 13′ con Prass (complice una deviazione decisiva di Toloi), poi i bergamaschi hanno prima pareggiato con Muriel al 34′ e dopo – con una doppietta del colombiano – sono passati in vantaggio dal dischetto nel recupero del primo tempo.

A togliere la vittoria dalle mani della Dea è arrivato il rigore di Wlodarczyk, assegnato dal Var, che ha firmato il definitivo 2-2. Un’occasione persa per l’Atalanta, che dall’inizio della ripresa ha giocato anche in superiorità numerica per l’espulsione di Hierlander. Gli uomini di Gasperini rimangono però al comando del girone a 7 punti.

Sturm Graz-Atalanta, tabellino

MARCATORI: 13′ Prass (S), 34′ Muriel (A), 49′ rig. Muriel (A), 35′ st rig. Wlodarczyk

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich (12′ st Lavalèe), Dante; Hierlander, Stankovic, Prass (25′ st Boving); Kiteishvili (12′ st Serrano); Sarkaria, Jatta (12′ Wlodarczyk). All. Ilzer.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi (36′ st Scalvini), Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (32′ st Bakker), de Roon, Ederson, Ruggeri (14′ st Hateboer); Koopmeiners; Muriel (14′ st Scamacca), Lookman (14′ st De Ketelaere). All. Gasperini.

ARBITRO: Strukan (Cro)

AMMONITI: 46′ Kiteishvili (S), 48′ Lookman (A), 48′ Hierlander (S), 37′ st Bakker (A)

ESPULSI: 4′ st Hierlander (S)

Le parole di Gasperini

Intervenuto nel post partita, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio: “In vantaggio di un gol e di un uomo, c’erano le condizioni per vincere. Un’occasione sprecata? Sì, per come è andata la partita. In Europa non ci sono partite facili, con squadre protagoniste nei loro campionati. Però, in assoluto controllo, ce la siamo complicata da soli”.