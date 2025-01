Strage in famiglia, spara e uccide la moglie e i due figli piccoli: il terribile gesto

Il padre della donna ha trovato una scena raccapricciante davanti ai suoi occhi. Si era recato dalla figlia lo scorso giovedì, 23 gennaio 2025, dopo che per giorni non era riuscito a contattarla. Al suo arrivo, la tragedia. I cadaveri della donna, del marito e dei due figli di 5 e 1 anno, erano riversi sul pavimento. Cos’era successo? (Continua dopo le foto)

Tragedia familiare negli Stati Uniti, intera famiglia uccisa

Paul Swarner, 35 anni, sua moglie Karen Swarner, 32 anni, e i loro due bambini piccoli, sono stati trovati dal padre di lei esanimi sui pavimento della loro abitazione a Ruffsdale, in Pennsylvania. L’uomo si era recato dalla figlia giovedì sera dopo che i familiari non erano riusciti a contattarli e hanno lanciato l’allarme. L’ipotesi più accreditata dalla polizia della Pennsylvania è che si tratti di un caso di omicidio suicidio. (Continua dopo le foto)

Pennsylvania, morti marito moglie e i due figli piccoli: l’ipotesi dell’omicidio suicidio

Secondo la polizia, Paul Swarner avrebbe ucciso la moglie e i due figli, di 5 e 1 anno, per poi suicidarsi. L’uomo avrebbe sparato alla moglie, con la quale era sposato da circa 10 anni, e ai due figli prima di rivolgere l’arma contro sé stesso. Un vicino di casa si è detto sotto choc per la tragedia. “Mi sento così male. Quei due bambini saltavano sempre in giro ed erano felici. Non me lo toglierò mai dalla testa. Che devastazione”, le sue parole. Intanto, gli investigatori hanno trovato l’arma del delitto.

