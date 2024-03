Home | Stefano Fresi, malore sul palco per l’attore: come sta

Stefano Fresi è stato colto da un malore improvviso mentre recitava sul palco. Il famoso attore stava mettendo in scena lo spettacolo “Dioggene” al Centro Lucia di Botticino, a Brescia. Il pubblico si è subito preoccupato per le condizioni di salute dell’artista, che in seguito ha pubblicato un post sui social per rassicurare i fan. (Continua…)

Leggi anche: “Citofonare Rai 2”, malore per Paola Perego durante la diretta Tv: cos’è successo

Leggi anche: “The Voice Senior”, nessuno dei giudici si gira per Luigino: poi il colpo di scena

Malore per Stefano Fresi

L’attore Stefano Fresi è stato colto da un malore sul palco del Centro Lucia di Botticino, a Brescia. Il famoso artista ha subito capito che qualcosa non andava ed ha avvertito il pubblico in sala che avrebbe dovuto interrompere lo spettacolo. Dopo una breve pausa, Fresi non se l’è sentita di tornare in scena e la rappresentazione è stata sospesa. Il pubblico si è immediatamente preoccupato per le condizioni di salute dell’attore, che sul palco è apparso molto segnato. In seguito è stato proprio lui stesso ad aggiornare i fan in merito alle sue condizioni di salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)