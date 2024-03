I fan di Stefano De Martino sono sempre attentissimi e guardano ogni contenuto social con attenzione per captare ogni eventuale indizio sulla vita privata del ballerino. Nelle ultime ore, De Martino ha pubblicato un’immagine che ha fatto sognare tutti: una foto insieme ad una ragazza misteriosa. Ma chi è? Gli utenti hanno subito pensato si trattasse della sua nuova fiamma. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Nuova fiamma per Stefano De Martino?

Dopo la rottura di Stefano De Martino con Belen, i gossip sul suo conto sono diventati sempre di più. Lo showman in questi mesi è stato spesso baccato in compagnia di diverse ragazze, ma non c’è mai stata alcuna conferma da parte dei diretti interessati a proposito di una possibile relazione. De Martino ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Questa volta però, non si è fatto problemi a taggare una ragazza su Instagram. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino, la foto con la ragazza misteriosa

Stefano De Martino torna al centro del gossip, dopo aver pubblicato una foto nella quale tagga una ragazza. Nelle scorse ore, il conduttore ha trascorso una serata in compagnia di alcuni amici, tra cui una ragazza, di nome Luciana Montò. Quest’ultima svolge il mestiere di stylist e i dubbiosi hanno pensato immediatamente si trattasse di una nuova fiamma per lui, dopo il tag sui social. (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino tagga una ragazza sui social, chi è Luciana Montò

L’esperta di gossip Deianira Marzano, ha pubblicato delle storie su Instagram, dove ha aggiunto anche un messaggio anonimo: una segnalazione a proposito di Stefano De Martino e Luciana. Qui viene fatto presente che i due sono soltanto amici e che i due si conoscono da almeno 5/6 anni. Tra gli amici in comune di Stefano e Luciana, c’è anche Gilda D’Ambrosio. Nel dettaglio la fonte in questione ha rivelato che i due si sarebbero ritrovati in un locale insieme ad altri amici. Niente nuovo amore per Stefano De Martino quindi, almeno per il momento.