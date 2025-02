Sportivi più pagati del 2024, dopo Cristiano Ronaldo fra i Top 50 c’è anche un italiano

Cristiano Ronaldo continua a regnare incontrastato tra gli sportivi più pagati al mondo. Secondo la classifica stilata da Sportico, il fuoriclasse portoghese dell’Al Nassr si conferma al primo posto con un guadagno totale di 260 milioni di dollari nell’ultimo anno, pari a oltre 249 milioni di euro. E fra i “paperoni” compare anche un italiano: Jannik Sinner.

Un dominio costruito grazie al suo faraonico ingaggio in Arabia Saudita, che da solo gli ha garantito 215 milioni, mentre il resto proviene da sponsorizzazioni e partnership commerciali. Al secondo posto della classifica c’è Steph Curry, stella della NBA e leader dei Golden State Warriors. Il playmaker ha accumulato 153 milioni di dollari nell’ultimo anno, con 53 milioni derivanti dal suo stipendio e ben 100 milioni dagli sponsor.

Chiude il podio il pugile Tyson Fury, che grazie agli incassi dai suoi match ha guadagnato 147 milioni di dollari, prima di annunciare il suo ritiro dal ring. A completare la top five ci sono poi Lionel Messi (135 milioni) e LeBron James (134 milioni), due icone dello sport che continuano a dominare non solo nei rispettivi campi, ma anche nei guadagni pubblicitari.

Dietro a Cristiano Ronaldo c’è anche Jannik Sinner

Nella classifica dei 50 atleti più pagati del 2024 trova spazio anche l’azzurro Jannik Sinner, che ha incassato 57 milioni di dollari nell’ultimo anno. Il tennista altoatesino ha guadagnato 24 milioni dai premi vinti nei tornei e 33 milioni grazie ai contratti pubblicitari e di sponsorizzazione. Un risultato che conferma Sinner non solo come una delle stelle emergenti del tennis mondiale, ma anche come un atleta sempre più appetibile per il mercato degli sponsor.

