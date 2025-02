Jannik Sinner, dopo la squalifica niente allenamenti fino a Maggio? Cosa dicono le regole

C’è preoccupazione fra i tifosi di Jannik Sinner dopo un comunicato della Wada che riguarda il periodo di squalifica del campione azzurro e che finirà il 4 Maggio, fra circa due mesi e mezzo. In molti infatti si chiedono se veramente a Jannik verrà impedito anche di allenarsi sino a quella data. Vediamo come stanno veramente le cose.

La Wada ha rilasciato un comunicato ufficiale in seguito all’accordo raggiunto con Jannik Sinner riguardo al caso Clostebol. L’italiano, attualmente numero 1 del mondo, dovrà rispettare delle restrizioni fino al 13 aprile 2025, quando potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento con il suo team. Ma cosa implica esattamente?

A partire da oggi, Sinner non potrà allenarsi ufficialmente in strutture affiliate alla Federtennis, né tantomeno in circoli all’estero che ospitano gare ufficiali. Il Codice Antidoping Internazionale impone che un atleta sospeso per doping non possa accedere a impianti dove si svolgono competizioni ufficiali, nemmeno come spettatore.

Jannik Sinner, le limitazioni all’allenamento

Quindi, Sinner sarà limitato nell’accesso a queste strutture, ma sia chiaro: questo non significa che non possa allenarsi. Ma che, nei prossimi due mesi, dovrà farlo in condizioni particolari. Non potrà avere sparring partner tesserati né allenarsi con membri del suo team, come il coach Simone Vagnozzi, l’allenatore Darren Cahill, il preparatore atletico Marco Panichi, o il fisioterapista Ulises Badio.

Gli allenamenti dovranno essere condotti da solo o con sparring partner non tesserati, come ad esempio ex giocatori. Queste restrizioni si applicano non solo in Italia, ma in tutto il mondo, limitando fortemente la possibilità per Sinner di allenarsi in modo ottimale.

Perlomeno, però, questa misura non implica un “fermo totale“. E dal 13 aprile, Sinner potrà tornare a lavorare con il suo team e ad allenarsi in qualsiasi struttura, senza più restrizioni. Questo consentirà al tennista di prepararsi al suo rientro ufficiale nei tornei, con il primo grande appuntamento che lo vedrà protagonista agli Internazionali d’Italia, che inizieranno il 4 maggio.

